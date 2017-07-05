ГРАФИК и ВИДЕО DELFI: Пешеходы теперь могут пересекать перекресток Хобуяама и по диагонали

На таллинском перекрестке Хобуяама на прошлой неделе в понедельник начали использовать новую программу работы светофоров, которая отдает предпочтение пешеходу и дает возможность переходить дорогу во всех направлениях.

"Если раньше была возможность пройти только параллельно с обычным движением по зебре, то теперь пешеходу удобнее — он может перейти прямо по диагонали, потому что весь перекресток отдают пешеходам", — сказал Delfi руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

Сейчас идет тестовый период, но если решение себя оправдает, то оно продолжит использоваться и проведут линии, чтобы ни у кого больше не могло возникнуть сомнения, разрешено ли переходить через дорогу наискосок или нет.