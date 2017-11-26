ГРАФИК: Где в мире берут больше всего кредитов? На какой позиции находится Эстония?

Крупный швейцарский банк Credit Suisse провел исследование, которое установило, что в 33 странах, которые по объему кредитов на взрослых людей впереди Эстонии, население в целом богаче эстонцев, рассказывает Ärileht.

По объему кредитов в первой тройке находятся Швейцария, Исландия и Австралия. У Швейцарии каждый взрослый в среднем имеет кредит на сумму 141 тысяч долларов, в Исландии — чуть более 100 тысяч долларов, а в Австралии — чуть меньше 100 тысяч. В этих странах высокие кредиты сочетаются со значительным благосостоянием населения.

Большими расходами, высоким уровнем кредитов и особенно значительным государственным долгом известны все Северные страны, кроме Финляндии.

В США на каждого взрослого приходится немногим более 60 000 долларов кредита, и в то же время состояние среднего американца, в котором учтены как финансы, так и недвижимость, составляет 388 585 долларов.

Наименьший кредит на взрослого человека имеет африканская страна Малави, где он составляет 2 доллара на каждого взрослого, а состояние среднего жителя страны — 114 долларов.

Почему отличия настолько разительны? Ответов может быть много. Развит ли в этих странах финансовый рынок? Есть ли банковская система? Выдают ли банки частным лицам кредиты? Является ли недвижимость такой дорогой, чтобы жилье нельзя было купить без кредита? Большой кредит подразумевает большой доход. Есть ли в странах с низким уровнем кредитования возможность получения нормальных доходов? Есть ли там система оформления имущества в залог: Может быть, вера и традиции запрещают брать кредит? Или политическая ситуация не такая стабильная, чтобы давать кредит или иметь смелость его брать?

Смотрите график: в зеленом поле находится сумма кредитов на каждого взрослого, в синем — состояние среднего жителя страны.