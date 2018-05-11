11.05.2018, 21:25

ГРАФИК: Где в Эстонии живут самые ленивые и самые работящие люди?


rus.delfi.ee
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ГРАФИК: Где в Эстонии живут самые ленивые и самые работящие люди?
Foto: Vida Press, Mito Images/REX

Харьюский уезд уже долгое время является лидером по уровню зарплат, а вот в прошлом году меньше всего зарабатывали в Хийумаа и Сааремаа. Но связан ли размер зарплаты с отработанными часами? Смотрите, где в Эстонии живут самые трудолюбивые люди!

В прошлом году больше всего работали жители Ярвамаа, где среднее количество часов на работника составило 1822,6. А вот меньше всего — в Ида-Вирумаа, где этот показатель составил 1757,7.

А вот в 2016 году на первом месте был Таллинн, где работники в среднем выполняли 1822,6 часа работы, а меньше всего работали в Йыгевамаа — лишь 1752 часа в год.

В 2015 году эстоноземельцы отрабатывали в год в среднем достаточно меньшее количество часов. Тогда лидером среди трудоголиков был Сааремаа, где средний показатель составил 1794,4 часа в год.

При этом в 2015 году ни в одном уезде эта цифра не преодолела отметку в 1800, а в 2017 более 1800 часов в год отработали в шести уездах.

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