20.02.2019, 19:40

ГРАФИК | Эстонские партии в российской прессе: чаще всего упоминались EKRE и центристы


rus.delfi.ee
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Provotseeriv kampaania Narva maanteel
Provotseeriv kampaania Narva maanteelFoto: Andres Putting

Сайт Propastop.org вместе с исследовательским агентством Meedius проанализировал, сколько раз с 5 ноября по 5 февраля эстонские партии упоминались в связанных с Россией русскоязычных новостях различных онлайн-каналов.

В течение трех месяцев эстонские партии были упомянуты в 564 новостях. Больше всего об эстонских партиях писали ee.sputniknews.ru (204 статьи), baltnews.ee (93) и сайт news.rambler.ru (82).

Из российских новостных агентств самыми активными в этом плане стали РИА Новости (13), Комсомольская правда (11), Рубалтик (9), ТАСС (9) и Регнум.

Чаще всего в новостях упоминались EKRE и Центристская партия. Смотрите график!

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