ГРАФИК | Эстонские партии в российской прессе: чаще всего упоминались EKRE и центристы

В течение трех месяцев эстонские партии были упомянуты в 564 новостях. Больше всего об эстонских партиях писали ee.sputniknews.ru (204 статьи), baltnews.ee (93) и сайт news.rambler.ru (82).

Из российских новостных агентств самыми активными в этом плане стали РИА Новости (13), Комсомольская правда (11), Рубалтик (9), ТАСС (9) и Регнум.

Чаще всего в новостях упоминались EKRE и Центристская партия. Смотрите график!