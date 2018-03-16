ГРАФИК: Эстонская молодежь предпочитает голосовать на избирательных участках

На состоявшихся осенью прошлого года выборах в органы местного самоуправления впервые смогли проголосовать 16 и 17-летние молодые люди. Их явка, по данным проведенного Kantar Emor по заказу Союза молодежных объединений опроса, составила 59%, пишет Eesti Päevaleht.

По сравнению с общей явкой в 53,4% это довольно хороший показатель.

Noored kasutasid aktiivselt neile loodud võimalust Graafik: Toom Tragel

Также выяснилось, что подростки предпочли отдать свой голос на избирательном участке: в интернете проголосовало всего 19% респондентов, что связано, скорее всего, с тем, что, поскольку они голосовали впервые, то хотели посмотреть лично, как все происходит.