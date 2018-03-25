ГРАФИК: Эстония уступает во всемирном рейтинге счастья России, Латвии и Литве. На первом месте — Финляндия

Располагающийся в Копенгагене Всемирный институт счастья каждый год публикует рейтинг самых счастливых стран мира. Традиционно первые строчки занимают Северные страны. Эстония в этом году поднялась на 63 место, хотя и уступила Латвии, Литве и России, пишет Eesti Päevaleht.

”Если брать эстонца, жизнь которого по объективным показателем сравнима, например, с датчанином, и если они живут одинаковой жизнь, то они примерно одинаково счастливы, — комментирует научный сотрудник института Майкл Биркьяер. — Но дело в том, что в Эстонии больше несчастливых людей, которые оценивают свое чувство удовлетворенности как плохое. Счастье в таком случае распределено более неравномерным образом, количество несчастных людей так велико, что снижает средний показатель. Чисто математически решение заключается в том, чтобы помочь тем, кто чувствует себя несчастным”.

Õnneedetabel 2015-2017: võitjad, Eesti ja meie lähinaabrid ning edetabeli lõppu jäänud riigid.

Эксперт отмечает, что в западных странах на уровень счастья влияют прежде всего проблемы душевного здоровья и здоровья в целом. Далее идет уровень безработицы и низкие доходы. ”Но самая сильная корреляция прослеживается между счастьем и психическими нарушениями. Это должно стать приоритетом. И это не только в Эстонии, но и в Дании и других западных странах”, — говори он.

Ученый отмечает также, что жители Эстонии стали чувствовать себя свободнее: ”В 2016 году 75% жителей считали, что у них есть возможность свободно принимать решения относительно своей жизни. Сейчас этот процент вырос до 86”.