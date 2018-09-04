ГРАФИК: Депутаты Рийгикогу получают на 1600 евро в месяц меньше, чем могли бы — почему так вышло?

Если бы в Рийгикогу до сих пор использовалась индексация текущей зарплаты, то зарплата депутатов Рийгикогу в этом году была бы на 400 евро больше. Если бы продолжала действовать старая система четырех средних зарплат, то зарплата депутатов Рийгикогу сейчас была бы на целых 1600 евро больше и составляла более 5000 евро. Откуда такая стагнация?

Когда зарплата депутатов Рийгикогу была связана со средней по Эстонии, то обычный депутат Рийгикогу получал четыре средних зарплаты, председатели фракций и комиссий и руководство Рийгикогу — еще больше. Система была очень непопулярна в народе, поэтому во время экономического кризиса возникло сильное давление общественности, чтобы ее изменить.

Поэтому по время кризиса и приняли Закон о должностных зарплатах высших государственных служащих (KRAPS). Он связал зарплату депутатов Рийгикогу, министров, судей и многих высокопоставленных госчиновников с зарплатой президента, которую установили в 5200 евро.

Graafika: Toom Tragel

Для повышения зарплаты составили индекс, значение которого зависело от годового увеличения индекса потребительских цен и поступления доли пенсионного страхования в социальном налоге. Новая система начала действовать для депутатов Рийгикогу в 2012 году.