04.09.2018, 13:20

ГРАФИК: Депутаты Рийгикогу получают на 1600 евро в месяц меньше, чем могли бы — почему так вышло?

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Вахур Кооритс
 
Редактор: Вера Степанова
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Riigikogu
RiigikoguFoto: Martin Dremljuga

В законе в свое время допустили ошибку, и повышение рассчитывали не всегда заново, а на основании уровня зарплат 2012 года, пишет Eesti Päevaleht.

Если бы в Рийгикогу до сих пор использовалась индексация текущей зарплаты, то зарплата депутатов Рийгикогу в этом году была бы на 400 евро больше. Если бы продолжала действовать старая система четырех средних зарплат, то зарплата депутатов Рийгикогу сейчас была бы на целых 1600 евро больше и составляла более 5000 евро. Откуда такая стагнация?

Когда зарплата депутатов Рийгикогу была связана со средней по Эстонии, то обычный депутат Рийгикогу получал четыре средних зарплаты, председатели фракций и комиссий и руководство Рийгикогу — еще больше. Система была очень непопулярна в народе, поэтому во время экономического кризиса возникло сильное давление общественности, чтобы ее изменить.

Поэтому по время кризиса и приняли Закон о должностных зарплатах высших государственных служащих (KRAPS). Он связал зарплату депутатов Рийгикогу, министров, судей и многих высокопоставленных госчиновников с зарплатой президента, которую установили в 5200 евро.

Graafika: Toom Tragel

Для повышения зарплаты составили индекс, значение которого зависело от годового увеличения индекса потребительских цен и поступления доли пенсионного страхования в социальном налоге. Новая система начала действовать для депутатов Рийгикогу в 2012 году.

Но случилось так, что при написании закона там допустили ошибку. Не стали индексировать текущие зарплаты, а все время индексировали основную зарплату, то есть для депутатов Рийгикогу уровень 2012 года. Поэтому заплата депутатов Рийгикогу вместо повышения, наоборот, пришла в застой.

С десяток лет назад изменение организации зарплат обсуждала конституционная комиссия Рийгикогу. Ее тогдашний председатель Вяйно Линде признал, что ошибка действительно могла вкрасться в закон, потому что, очевидно, не рассмотрели все обстоятельства. Он сказал, что основное внимание тогда было сосредоточено на изменении непопулярной системы зарплат, связанной со средней зарплатой. "Мы сделали лучшее в нашем представлении", — сказал Линде. Как могла произойти ошибка, он уже не помнит.

Осознание, что закон ошибочный и не дает возможности повышать зарплаты в текущем порядке, пришло уже к предыдущему созыву Рийгикогу. Зарплата депутатов Рийгикогу в 2014 году понизилась на 10 евро по сравнению с прежней. После этого политики обсуждали исправление закона, но к единому мнению не пришли и поэтому не осмелились изменить закон.

Только в конце прошлого года KRAPS изменили и начали использовать индексацию текущей зарплаты. Также формулу индексации изменили так, чтобы в ней вырос удельный вес социального налога. Поскольку годами в Эстонии поступления социального налога увеличивались быстрее, чем инфляция, это принесет более быстрый рост зарплат. Для членов Рийгикогу и правительства новый, обеспечивающий рост заплаты порядок начнет действовать только со следующего созыва Рийгикогу, а для чиновников — уже в этом году.

Спике Рийгикогу Эйки Нестор сказал, что в этом созыве после долгих споров возникла готовность изменить закон. Он отметил, что от когда-то четырехкратной средней по Эстонии зарплаты осталось только примерно 2,5 средних по Эстонии зарплаты. "Из-за зарплаты никто не откажется баллотироваться в Рийгикогу", — заверил Нестор. Также он посчитал уровень зарплаты достаточным, чтобы у депутатов Рийгикогу не возникло искушения принимать грязные деньги. Он отметил, что начиная со следующего созыва Рийгикогу зарплаты начнут повышаться или же понижаться в соответствии с изменением уровня зарплат в стране.

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