ГРАФИК: Члены Таллиннской горуправы получают солидную доплату за участие в советах городских предприятий

Члены горуправы не должны получать дополнительную плату, находясь в советах городских предприятий и фондов, считает депутат Таллиннского горсобрания Антс Леэметс, который снова представил горсобранию соответствующий законопроект.

Таави Аас — 2750 евро, Калле Кландорф — 2000 евро, Тынис Мёльдер — 1500 евро, Вадим Белобровцев — 875 евро. Такие дополнительные платы получают члены Таллиннской горуправы каждый месяц за то, что являются членами городских предприятий и фондов, пишет Eesti Ekspress.

Реформист, находящийся в оппозиции Антс Леэметс пояснил Eks­press, что, по оценке фракции, мэр и вице-мэры уже сейчас получают достаточно большую зарплату. Это означает, что из-за дополнительной платы они не должны искать себе дополнительную работу в городских предприятиях. Их обязанности должны быть покрыты уже предусмотренной законом зарплатой.

Советник Таллиннской горуправы по СМИ Прийт Симсон пояснил Eks­press, что плату участвующим в работе совета члена горуправы нельзя считать дополнительной платой, это заплаченная за посвященное работе совета время зарплата. Члены горуправы участвуют в работе советов предприятий, чтобы представлять там волю владельца, то есть города.

"Город не может быть безразличен к делам своих предприятий", — отметил Симсон.

Симсон подтвердил, что интересы города в советах не обязательно должны представлять вице-мэры или мэр, это могу делать и чиновники. Кто станет членом какого совета, устанавливает горуправа.

Подобный нынешнему законопроекту Леэметса фракция представляла Таллиннскому горсобранию и в 2013 году, тогда его отклонили. По словам Симсона, ситуация не изменилась, потому что принцип участия в совете остался таким же: там делают работу, следовательно, справедливо и получать плату за посвященное этому время.

"В конце концов все закончится как всегда", — предсказал и Леэметс относительно предстоящего в четверг голосования.