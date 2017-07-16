ГРАФИК: Число русских в Эстонии сокращается намного быстрее, чем число эстонцев

Доля эстонцев в Эстонии непрерывно увеличивается. Одной из причин этого является миграция неэстонцев, которые особую активность в этом вопросе показали в 1990-е.

Естественный прирост населения среди эстонцев также лучше, чем среди неэстонцев.

На протяжении многих десятилетий доля эстонцев в рождаемости (красным цветом в приведенной ниже таблице) была больше, чем доля эстонцев в народонаселении (зеленый цвет).

Следующий график отражает естественный прирост. После восстановления независимости Эстонии естественный прирост всех национальностей резко сократился, но после стабилизации ситуации положение эстонцев с этой точки зрения заметно улучшилось. В 2008-2012 гг первые показывали положительный естественный прирост, в то время как у вторых с момента восстановления независимости прирост все время был негативным, то есть людей умирало больше, чем рождалось.

Количество неэстонцев в Эстонии за последние 25 лет уменьшилось почти на треть, в основном вследствие миграции. А вот количество эстонцев сократилось всего на шесть процентов.