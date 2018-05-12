12.05.2018, 13:10

ГРАФИК: Число иммигрирующих в Эстонию латвийцев резко возросло

 (26)
rus.delfi.ee
EST 21
Eesti-Läti piir
Eesti-Läti piirFoto: Anni Õnneleid

Латвийцы стали одной из самых больших групп иммигрантов в Эстонию, тогда как иммиграция из славянских стран стабилизировалась.

В Эстонию в течение прошлого года переселилось17 616 человек и уехало из Эстонии 12 358 человек. Положительное сальдо миграции также повысило численность населения Эстонии.

Если посмотреть на происхождение иммигрантов, бросается в глаза быстрый рост иммиграции латвийцев. В прошлом году в Эстонию переехало 863 гражданина Латвии. Это более чем вполовину больше, чем еще в 2015 году, при этом уехало из Эстонии всего 180 граждан Латвии.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

12.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Букмекерский портал: Кипр — новый фаворит на Евровидении, Эстония остается в первой десятке

12.05.2018
Перед грандиозным финалом песенного конкурса Евровидение, который состоится сегодня, 12 мая, аналитики букмекерской конторы Betsafe предрекают Эстонии 10 место. Помимо спуска Эстонии с четвертого места на десятое изменились и страны первой тройки — в фавориты вырвался Кипр с песней “Fuego”, а второе и третье места занимают Израиль и Франция, сказано в пресс-релизе.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ