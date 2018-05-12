12.05.2018, 13:10

ГРАФИК: Число иммигрирующих в Эстонию латвийцев резко возросло

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rus.delfi.ee
EST 8
Eesti-Läti piir
Eesti-Läti piirFoto: Anni Õnneleid

Латвийцы стали одной из самых больших групп иммигрантов в Эстонию, тогда как иммиграция из славянских стран стабилизировалась.

В Эстонию в течение прошлого года переселилось17 616 человек и уехало из Эстонии 12 358 человек. Положительное сальдо миграции также повысило численность населения Эстонии.

Если посмотреть на происхождение иммигрантов, бросается в глаза быстрый рост иммиграции латвийцев. В прошлом году в Эстонию переехало 863 гражданина Латвии. Это более чем вполовину больше, чем еще в 2015 году, при этом уехало из Эстонии всего 180 граждан Латвии.

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