ГРАФИК: Число детей с особыми потребностями растет, а логопедов и спецпедагогов катастрофически не хватает

Если десять лет назад в специальной помощи нуждалось около 7-8% детей дошкольного возраста, то в прошлом учебном году эта цифра выросла до 23% (то есть каждый четвертый или пятый ребенок).

Несмотря на то, что частично рост статистики можно объяснить улучшение диагностики, специалисты признают, что проблемных детей, действительно, становится больше.

Увеличилось и количество детей с речевыми проблемами. ”Их, действительно, больше, но я не могу назвать ни одной причины, — говорит логопед тартуского детского сада Midrimaa логопед Сигне Раудик. — Наверное, проблемы в обществе и переменах в окружающей среде”.

Отмечается, что в большинстве случаев, если своевременно начать заниматься на профессиональном уровне, возможно достичь очень хороших результатов. Но профессиональную помощь детям получать крайне сложно, потому что найти специалистов детские сады просто не могут. При этом, проблема касается не только отдаленных уголков страны, но и Таллинна и его окрестностей.

Graafika: Toom Tragel

Кроме того, что новых логопедов и спецпедагогов и так выпускается мало, часть из них в итоге выбирает работу не по профессии. Известные случаи, когда после университета специалисты шли работать обслуживающим клиентов в бар или теллером в банк.