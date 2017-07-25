25.07.2017, 20:05

ГРАФИК: Без ”русских имен” Центристской партии на местных выборах делать нечего?

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rus.delfi.ee
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Yana Toom, Mihhail Kõlvart, Olga Ivanova ja Mihhail Korb
Yana Toom, Mihhail Kõlvart, Olga Ivanova ja Mihhail KorbFoto: Fotokollaa|

Проведенный Центристской партией анализ показывает, что на местных выборах 2013 года кандидаты ”с русскими именами” принесли партии 77,4% от всех собранных ею в столице голосов.

”Кто забывает положительный опыт прошлого, у того в будущем дела будут идти на так хорошо”, — значится в документе.

При расчете средних результатов не принимались во внимание 39 979 голосов, отданных жителями столицы за экс-лидера партии Эдгара Сависаара. ”В 2013 году он выступал в качестве ”живой легенды” и отданные за него голоса исказили бы средние результаты”, — говорится в анализе.

Из анализа следует, что среди 453 кандидатов от Центристской партии ”эстонские имена” носили 248, то есть 54,7%. ”Русских имен” в списке насчитывалось 205, то есть 45,3% от общего числа кандидатов. Первые (без учета голосов Сависаара) получили в общей сложности 16 946 голосов, то есть 22,6%. В среднем, каждый кандидат с эстонской фамилией получил 68 голосов.

Русские кандидаты собрали 58 176 голосов, то есть 77,4%. Каждый кандидат получил в среднем 284 голоса.

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