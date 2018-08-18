18.08.2018, 12:30

ГРАФИК: Бесплатный общественный транспорт рулит: количество пассажиров выросло почти по всей Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 8

Первые данные валидации введенного с 1 июля бесплатного общественного транспорта получены. Из цифр выясняется, что использование бесплатного общественного транспорта снизилось только в Ляэнемаа.

Резко увеличилось количество пассажиров в Ида-Вирумаа: если в июле прошлого года пользователей общественного транспорта было 126 523, то в этом году с ведением бесплатного общественного транспорта эта цифра выросла до 242 408, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Уменьшение количества пользователей общественного транспорта в Ляэнемаа обусловлено отделением волостей, в ходе административной реформы присоединившихся к Пярнускому уезду. Наименьший рост сам по себе произошел в Пярнумаа, где количество пассажиров выросло всего на 1% — но там следует учесть обстоятельство, что Пярнумаа является одним из четырех уездов, где бесплатный транспорт был введен только частично.

В уездах, где транспорт бесплатный частично, количество пассажиров выросло в среднем на 15,5%. Средний рост в остальных 11 уездах более чем в два раза больше: 37,63%.

Частично бесплатный общественный транспорт ввели в Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа и Харьюмаа — не покупая билет, могут ездить только молодежь и люди пенсионного возраста.

Tallinn Hockey weekend
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