13.05.2018, 17:10

ГРАФИК: Артур Тальвик покинул Свободную партию

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rus.delfi.ee
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Artur Talvik
Artur TalvikFoto: Hendrik Osula

Артур Тальвик, который в течение года возглавлял Свободную партию, решил покинуть ряды этой политической организации.

По данным Коммерческого регистра, Тальвик был членом Свободной партии с 8 марта 2017 года по 13 мая 2018 года, сообщает rus.err.ee.

"Свободный человек приветствует! Короткой, но очень интересной выдалась моя партийная карьера. Благодарю всех соратников за это время! Интересный факт: вступил в партию в Международный женский день, вышел — в День матери. Дух борьбы никуда не пропал, и из политики я уходить не собираюсь", — сообщил Тальвик на своей странице в соцсети Facebook.

Вчера состоялся съезд Свободной партии, на котором председателем был избран Андрес Херкель. До этого с конца апреля 2017-го свободниками руководил Тальвик. Херкель был одним из создателей партии в 2014 году и первым ее лидером.

Каким был рейтинг партии:

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