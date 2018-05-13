13.05.2018, 17:10

ГРАФИК: Артур Тальвик покинул Свободную партию


rus.delfi.ee
EST
Artur Talvik
Artur TalvikFoto: Hendrik Osula

Артур Тальвик, который в течение года возглавлял Свободную партию, решил покинуть ряды этой политической организации.

По данным Коммерческого регистра, Тальвик был членом Свободной партии с 8 марта 2017 года по 13 мая 2018 года, сообщает rus.err.ee.

"Свободный человек приветствует! Короткой, но очень интересной выдалась моя партийная карьера. Благодарю всех соратников за это время! Интересный факт: вступил в партию в Международный женский день, вышел — в День матери. Дух борьбы никуда не пропал, и из политики я уходить не собираюсь", — сообщил Тальвик на своей странице в соцсети Facebook.

Вчера состоялся съезд Свободной партии, на котором председателем был избран Андрес Херкель. До этого с конца апреля 2017-го свободниками руководил Тальвик. Херкель был одним из создателей партии в 2014 году и первым ее лидером.

Каким был рейтинг партии:

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИК: Результаты удивляют! Кто сколько баллов дал Эстонии на "Евровидении"

13.05.2018
“Евровидение-2018” закончилось и в следующем году пройдет уже в Израиле. Элина Нечаева с песней “La Forza” заняла восьмое место, получив 143 балла от жюри и 102 балла на народном голосовании. Смотрите график!
Подробнее

Пьяный полицейский попытался ”наказать” соседа при помощи стартовика и служебной собаки

13.05.2018
Вчера в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Маарья-Магдалеэна в Тартумаа в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора между соседями.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Грузовик с эстонскими номерами протаранил в Норвегии жилой дом

13.05.2018
В среду в Норвегии грузовик с эстонскими номерами въехал в жилой дом. Как сообщается, водитель остановил транспортное средство у обочину для проверки, так как ему показалось, что что-то сломалось. Однако, неожиданно грузовик поехал и протаранил находившийся рядом дом.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Упал, очнулся – инвалид. Мужчина лишился трудоспособности из-за удара по голове, а его обидчика полностью оправдали

13.05.2018
Теплым летним вечером житель Вильянди Александр Вишняков (36) возвращался домой из гостей. Шел он с подругой и был довольно сильно пьян. Пройдя мимо скамейки, на которой сидели и разговаривали двое мужчин, Александру вдруг показалось, что говорят о нем и даже насмехаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

В День Матери с послевкусием от Дня Победы

13.05.2018
Спасибо, друзья, тем, кто понял, что именно я хотел донести в своём предыдущем материале, посвящённом Дню Победы. Но спасибо и тем, кто, прочитав, ничего не понял, тем, кто проигнорировал, не откомментировав, и тем, кто высказал протест или возмущение — в личных письмах и публичных комментариях.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Зенит" простился с Манчини, ЦСКА опередил "Спартак"

13.05.2018
Завершился чемпионат России по футболу. В заключительном туре досрочно завоевавший чемпионский титул Локомотив" проиграл в гостях тульскому "Арсеналу - 0:2. Вместо с железнодорожниками в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую попал ЦСКА, победивший в последнем туре дома дагестанский "Анжи" - 2:1.
Подробнее