ГРАФИК: Алкоголь уносит сотни жизней, разрушает семьи и несет болезни, на лечение которых уходят миллионы

Размер нанесенного алкоголем ущерба сложно измерить. Статистика Больничной кассы относительно связанных с алкоголем расходов — только вершина айсберга, отражающая лишь болезни, в названии которых фигурирует слово ”алкоголь”, пишет Eesti Päevaleht.

Внутренние болезни, к которым приводит алкоголь, в этой статистике не отображаются.

В четверг при участии Института развития здоровья прошли очередные курсы для медицинских работников по системе ALVAL, позволяющей обсудить с пациентом риск злоупотребления алкоголем и возможности профилактики во время обычного визита к семейному. По словам семейного врача Марты Велган, в ходе такого ”блиц-вмешательства” пациенты снижали употребление алкоголя на 3,6 единиц. В Эстонии соответствующее обучение прошли около 500 человек, в том числе 350 семейных врачей и сестер.

Согласно ежегоднику института, в 2015 году Больничная касса потратила на вызванные алкоголем болезни 3,5 млн евро, в 2011 — 2,4 млн. По словам руководителя по связям с общественностью института Геи Отс, эти цифры отражают лишь малую часть действительных объемов. ”Эта таблица отражает статистику только тех заболеваний, в названии которых есть слово алкоголь”, — говорит она. В 2015 году было зафиксировано 8600 обращений к врачам в связи с проблемами с алкоголем.

Graafika: Toom Tragel

Вице-канцлер сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе тоже отмечает, что влияние алкоголя на общество невозможно измерить в цифрах. Кроме расходов на здравоохранение и преступность, она называет производительность частного сектора и защиту детей. ”Наносимый обществу ущерб состоит из всех этих граней: расходов публичного сектора в целом, уменьшения производительности частного сектора и психологического ущерба, наносимого семьям”, — говорит она.

По словам Йессе, ситуация со статистикой постоянно улучшается, и сейчас самое время действовать: ”Проблема очевидна. Она более не является личной проблемой этих людей и их семей. Мы как общество это осознали и начали поиск возможностей оказания помощи зависимым и их близким”.

Согласно проведенному летом Институтом конъюнктуры исследованию, 70% респондентов, посчитавших необходимым уменьшение употребление алкоголя, отметили, что за это должны отвечать сами зависимые.