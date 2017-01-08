До административной реформы в Эстонии насчитывалось 213 самоуправлений. После объединения их должно остаться примерно 75.
ГРАФИК административной реформы: каким волостям удалось набрать 5000 жителей?(2)
В рамках административной реформы желающие объединиться и уже имеющиеся волости должны были подтвердить, что на их территории живет не менее 5000 человек. Смотрите график, чтобы узнать, каким волостям не удалось набрать необходимое кличество жителей.
Топ
Сутроп: Яна Тоом — типичный неэстонец ответ на интервью (290)
Тоом: могу дать голову на отсечение, что каждый второй эстонец никогда не был в Нарве интервью (272)
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Новым председателем Партии реформ стал Ханно Певкур дополнено в 20:05 (116)
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый лидер реформистов Ханно Певкур, православное Рождество и интервью Яны Тоом (6)