ГРАФИК административной реформы: каким волостям удалось набрать 5000 жителей?

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В рамках административной реформы желающие объединиться и уже имеющиеся волости должны были подтвердить, что на их территории живет не менее 5000 человек. Смотрите график, чтобы узнать, каким волостям не удалось набрать необходимое кличество жителей.