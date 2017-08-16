16.08.2017, 08:09

ГРАФИК: Административная реформа сократила число волостных уполномоченных на 40%

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rus.delfi.ee
EST
ГРАФИК: Административная реформа сократила число волостных уполномоченных на 40%
Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня партия могут представлять местным избирательным комиссиям своих кандидатов и списки избирательных союзов для осенних выборов в органы местных самоуправлений, пишет Eesti Päevaleht.

Однако стоит отметить, что выборы этого года будут существенно отличаться от выборов 2013-го, поскольку в результате административное реформы в Эстонии теперь всего 79 самоуправлений вместо 215 и 1729 волостных уполномоченных вместо 2951.

Смотрите график:

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