ГРАФИК: Административная реформа сократила число волостных уполномоченных на 40%

С сегодняшнего дня партия могут представлять местным избирательным комиссиям своих кандидатов и списки избирательных союзов для осенних выборов в органы местных самоуправлений, пишет Eesti Päevaleht.
Однако стоит отметить, что выборы этого года будут существенно отличаться от выборов 2013-го, поскольку в результате административное реформы в Эстонии теперь всего 79 самоуправлений вместо 215 и 1729 волостных уполномоченных вместо 2951.
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