ГРАФИК: 2,2% на оборону. Ратас и Луйк хотят сделать эту цифру постоянной

Не секрет, что Эстония относится к тем немногочисленным странам НАТО, которые отводят на оборону 2% от ВВП страны. На самом деле в этом году данная цифра в связи с расходами на размещение военного контингента союзников выросла до 2,17%, пишет Eesti Päevaleht.

Поскольку к данному моменту инвестиции уже сделаны, то эти 0,17% в лице почти 20 млн евро могли бы пойти на другие цели. Этого однако не произойдет, поскольку правительство не намерено отдавать ”оборонные деньги”.

Если в стратегии государственного бюджета будет написано, что к 2012 году расходы на оборону постепенно уменьшатся до 2,02% (смотрите график), то это может дать союзникам неправильный сигнал, что в планы премьер-министра и министра обороны не входит. Как Юри Ратас, так и Юри Луйк подтвердили изданию, что отступать в данном вопросе не намерены.

Ратас в своем ответе сослался на коалиционный договор, согласно которому расходы на оборону должны составлять минимум 2% от ВВП. К этой сумме прибавляются инвестиции и расходы на прием военного континента союзников по НАТО. В качестве третьего элемента оборонных расходов выступает программа правительства по инвестициям в государственную оборону.

Toom Tragel

Министр обороны также отметил, что расходы Эстонии на оборону делятся на три компонента, от которых они отказываться не планируют, и что все это прописано в ряде документов. ”Действительный удельный вес оборонных расходов всегда выявляется задним числом: в случае отстающего от прогнозов экономического роста доля расходов на оборону соответственно будет больше, в случае опережающего — меньше. В сентябре правительство еще раз обсудит бюджет, уже на основании нового прогноза экономического роста”, — отметил Луйк.

”Сейчас в Эстонии нет политической силы, которая стала бы спорить с тем, что в оборонных расходах у нас как 2% от ВВП и необходимые расходы на присутствие союзников, так и программа оборонных инвестиций, которая в нынешнем виде позволит повысить военную мощь наших Сил обороны”, — сказал министр.