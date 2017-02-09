Готовы первые технические решения и оформление нового регистра государственных поставок

Завершена первая часть проекта развития нового регистра государственных поставок — учитывающие потребности пользователей оформление, система поиска и представление рабочего стола. Регистр, разрабатываемый министерством финансов, Центром инфотехнологий министерства финансов, а также занимающимся программным обеспечением и коммерческим консультированием предприятием Nortal, станет доступен пользователям в 2018 году.

”Вскоре Эстония полностью перейдет на электронную систему государственных поставок — уже сейчас 90 процентов поставок организуются в электронном виде, — заявил министр государственного управления Михаил Корб. — Новый регистр предлагает лучшие технические возможности для обеспечения эффективной организации внутригосударственных и международных поставок”.

Крупнейшим из изменений, готовящихся в рамках руководимого Центром инфотехнологий министерства финансов (RMIT) проекта развития регистра, является ориентированный на действия подход, обеспечивающий гибкость составления последовательности действий и управление элементами поставки в разные моменты времени. В результате повысится качество услуги, а поставки можно будет организовывать существенно быстрее и с большей легкостью. В первую очередь на новое оформление и на более современную техническую платформу будут переведены действия заказчика поставки, а затем делающего предложение лица.

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По словам Лаури Таммисте, директора подразделения публичного сектора Nortal, являющегося партнером по развитию проекта, в ходе разработки регистра осуществлялось тесное сотрудничество с экспертной группой, состоящей из пользователей регистра. ”Мы провели множество пользовательских тестов и учитывали реальные пожелания заказчиков и поставщиков с тем, чтобы полный переход на электронные поставки оказался максимально удобным. Одной из повышающих удобство новинок является то, что новым регистром можно пользоваться и с мобильных устройств. Цель — сделать так, чтобы новый регистр привлек больше поставщиков, и чтобы в будущем благодаря сбору статистики по отраслям мы смогли сделать более прозрачной всю систему государственных поставок”, — добавил Таммисте.

Запланированная общая стоимость нового регистра составляет 2,5 миллиона евро. Предварительный анализ проекта ”Создание полного функционала электронных государственных поставок” составила компания Datel AS. Работу над проектом финансирует Европейский фонд регионального развития. Дополнительная информация о проекте, в т.ч. план-график и примеры нового оформления, доступна на сайте .