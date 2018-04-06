Готовимся к диктанту: заключительное занятие ”Русский по субботам”

В субботу, 7 апреля, в Таллиннском университете пройдет заключительное занятие «Русский по субботам», призванное помочь в подготовке к Тотальному диктанту.

”Русский по субботам” традиционно проходит в аудиториях Таллиннского Университета (Нарва мнт. 29) под руководством Наталии Чуйкиной, лектора Гуманитарного института Таллиннского университета. Курсы бесплатные и открыты для всех желающих, предварительная регистрация не требуется. Завершающее занятие пройдет в Auditorium Maximum (А-002). Начало в 11 часов.

В программу бесплатных курсов включены правила правописания, повторение которых увеличит шанс получить положительную оценку за диктант. На официальном сайте проекта www.totaldict.ru также есть материалы для подготовки к диктанту.

После диктанта на сайте акции пройдут три итоговых урока — онлайн-разборы трёх частей Тотального диктанта, которые станут хорошей альтернативой для тех, кто не сможет посетить традиционный разбор ошибок в Таллиннском университете.

Предварительная регистрация на площадки Тотального диктанта на сайте открылась 4 апреля. За два дня количество зарегистрировавшихся на таллиннские площадки достигло более 1500 человек.