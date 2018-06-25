25.06.2018, 14:09

Готовим купальники и плавки! В среду воздух прогреется до 27 градусов

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Pärnu rand
Pärnu randFoto: Ago Tammik

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра еще в стране еще пройдут ливни, но в среду погода значительно улучшится.

Как пишет pogoda.ee, в среду ночью будет ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на северном побережье западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 10..14°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 23..27 на побережье 18..22°С.

Четверг, 28.06:
Ночью: Начиная с северо-запада облачность уплотнится и рано утром на северо-западе Эстонии начнётся дождь. Ветер юго-западный 4-10 м/с,начиная с островов повернёт к северо-западу и усилится 7-12,порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Днем: Погода с переменной облачностью.Ливни быстро распространятся с северо-запада на юго-восток. Ветер северо-западный 7-12,на побережье порывами 15, на островах 17 м/с. Температура воздуха 14..18°С

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: "Что за флаг?" Эстонские болельщики взяли на ЧМ триколор ЭР и вызвали любопытство у охраны

25.06.2018
Эстонские болельщики вновь покоряют стадионы и матчи чемпионата мира по футболу в России. Теперь они посетили матч Англия — Панама (6:1) в Нижнем Новгороде и взяли с собой флаг Эстонии. Глеб Синицин (на фото) ответил на несколько вопросов специально для Delfi.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Washington Post: армия США не успеет остановить войска РФ в случае вторжения в Прибалтику — проблемы с дорогами

25.06.2018
Плохая инфраструктура и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли военные НАТО, пишет РБК со ссылкой на Washington Post.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €

ФОТО | Эстонские миллионеры Липинские выставили на продажу очень дорогой дом

25.06.2018
В центре Таллинна, на Нарвском шоссе, выставлен на продажу дом стоимостью 2,5 миллиона евро. Как стало известно, продающие в столь “сладком” месте недвижимость — богатейшие люди Эстонии, члены известного клана.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Женщина в шоке: поверх могилы ее брата похоронили чужого человека

25.06.2018
Многие считают, что могила их близкого человека, а точнее — выделенное на кладбище место, принадлежит им всецело и безраздельно, а потому распоряжаться они им могут как хотят. Но, оказывается, в могилу к вашему родственнику могут захоронить другого человека на вполне законных основаниях. Что надо делать, чтобы такого не произошло, и кто несет ответственность за места погребения — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”

25.06.2018
В настоящий момент на улице Теллискиви проводится часть всеэстонского полицейского рейда ”Дуют все”. Время проведения рейда — следующий день после празднования Иванова дня, а место проверки на трезвость всех водителей может меняться!
Подробнее

Tele2 отменяет некотрые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора

25.06.2018
Tele2 решился на весьма нестандартный шаг и разослал сегодня сотням тысяч своих клиентов информацию об изменениях в условиях договора, согласно которым Tele2 в добровольном порядке прекращает взимать целый ряд комиссий и неустоек, а многие платные услуги начинает оказывать на бесплатной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.
Подробнее