Готовим купальники и плавки! В среду воздух прогреется до 27 градусов

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра еще в стране еще пройдут ливни, но в среду погода значительно улучшится.

Как пишет pogoda.ee, в среду ночью будет ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на северном побережье западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 10..14°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 23..27 на побережье 18..22°С.

Четверг, 28.06:

Ночью: Начиная с северо-запада облачность уплотнится и рано утром на северо-западе Эстонии начнётся дождь. Ветер юго-западный 4-10 м/с,начиная с островов повернёт к северо-западу и усилится 7-12,порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Погода с переменной облачностью.Ливни быстро распространятся с северо-запада на юго-восток. Ветер северо-западный 7-12,на побережье порывами 15, на островах 17 м/с. Температура воздуха 14..18°С