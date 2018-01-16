Готова ли Эстония обеспечить выполнение госзадач и после сокращения дотаций ЕС?

Вчера на заседании комиссии Рийгикогу по культуре был представлен аудит Государственного контроля. В документе оценивается, готова ли Эстония обеспечить выполнение государственных задач и после сокращения дотаций ЕС. Более подробно обсуждался раздел аудита, посвященный применению дотаций ЕС для финансирования деятельности в сфере науки и образования, интеграции, адаптации и развития профессиональных навыков после предполагаемого снижения объема дотаций.

По словам председателя комиссии Ааду Муста, обсуждение было необходимым, поскольку оно позволило как отметить положительные аспекты, так и выявить проблемы, связанные с сокращением финансирования, передает пресс-служба Рийгикогу.

Муст подчеркнул, что представленный Государственным контролем обзор важен для Рийгикогу, так как парламент приступает к планированию применения средств. "Прекрасно, когда вопросы рассматриваются в долгосрочной перспективе и предотвращаются возможные проблемы," — сказал Муст. Он выразил удовлетворение в связи с наличием у министерств плана действий и в связи с тем, что на фоне возникшей проблемы ведомства осознают необходимость более сплоченной работы и более тесного сотрудничества.

Заместитель председателя комиссии Лайне Рандъярв отметила, что субсидирование деятельности из зарубежных средств более уязвимо по сравнению с дотациями, направляемыми на инвестирование. "Необходимо уже сейчас предвидеть возможные проблемы, связанные с резким сокращением бюджета", — отметила Рандъярв.

По словам представителей Государственного контроля, в период следующего многолетнего финансового плана ЕС, который начнется в 2021 году, выделяемые Эстонии дотации ЕС вероятно сократятся на 40 %, т.е. на 1,5 миллиарда евро. Участники заседания упомянули, что это может привести к понижению качества образования на всех ступенях. В то же время было отмечено, что зависимость от внешнего финансирования с годами сокращалась.

В заседании участвовали главный контролер Государственного контроля Инес Метсалу-Нурминен, аудиторы Эрмо Лидеманн, Герли Таммисте и Райна Лоом, вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Министерства культуры Пирет Хартман и вице-канцлеры Министерства науки и образования Март Лайдметс и Индрек Рейманд.