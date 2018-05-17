17.05.2018, 08:05

Готова детальная планировка окрестностей Батарейной морской крепости

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rus.delfi.ee
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Patarei vangla ära lennanud katus
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Таллинская городская управа установила детальную планировку территории Батарейной морской крепости и ее окрестностей, предусматривающую восстановление исторических зданий и новостройки в округе.

Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, детальная планировка создает предпосылки для возрождения этой местности, сохраняя прошлое, но и создавая настоящее, позволяет государству подготовиться к проведению тендера на большой участок недвижимости почти в центре города и обеспечить реконструкцию комплекса зданий исторического наследия.

Планируемая территория расположена между улицами Каларанна и Везиленнуки и морем. Там, на площади в 3,71 гектара планировка предусматривает право застройки на 12 зданий, в первую очередь, на перестройку памятников архитектуры — крепостных зданий казармы, мортирной батареи и музыкальной команды. Дополнительно допускается постройка до четырех коммерческих и жилых зданий и двух одноэтажных строений. В здании казармы можно будет создать музей и жилые, а также коммерческие помещения, к зданиям мортирной батареи и музыкальной команды разрешается пристроить одноэтажные помещения галерейного типа, позволяющие при использовании дна крепостного рва как пешеходного маршрута, создавать для гуляющих возможность активной деятельности. Активное автомобильное движение на планируемой территории не предусмотрено. Проблема стоянки решается в основном путем подземных гаражей.

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