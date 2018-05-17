Готова детальная планировка окрестностей Батарейной морской крепости

Планируемая территория расположена между улицами Каларанна и Везиленнуки и морем. Там, на площади в 3,71 гектара планировка предусматривает право застройки на 12 зданий, в первую очередь, на перестройку памятников архитектуры — крепостных зданий казармы, мортирной батареи и музыкальной команды. Дополнительно допускается постройка до четырех коммерческих и жилых зданий и двух одноэтажных строений. В здании казармы можно будет создать музей и жилые, а также коммерческие помещения, к зданиям мортирной батареи и музыкальной команды разрешается пристроить одноэтажные помещения галерейного типа, позволяющие при использовании дна крепостного рва как пешеходного маршрута, создавать для гуляющих возможность активной деятельности. Активное автомобильное движение на планируемой территории не предусмотрено. Проблема стоянки решается в основном путем подземных гаражей.