17.05.2018, 08:05

Готова детальная планировка окрестностей Батарейной морской крепости

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
Patarei vangla ära lennanud katus
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Таллинская городская управа установила детальную планировку территории Батарейной морской крепости и ее окрестностей, предусматривающую восстановление исторических зданий и новостройки в округе.

Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, детальная планировка создает предпосылки для возрождения этой местности, сохраняя прошлое, но и создавая настоящее, позволяет государству подготовиться к проведению тендера на большой участок недвижимости почти в центре города и обеспечить реконструкцию комплекса зданий исторического наследия.

Планируемая территория расположена между улицами Каларанна и Везиленнуки и морем. Там, на площади в 3,71 гектара планировка предусматривает право застройки на 12 зданий, в первую очередь, на перестройку памятников архитектуры — крепостных зданий казармы, мортирной батареи и музыкальной команды. Дополнительно допускается постройка до четырех коммерческих и жилых зданий и двух одноэтажных строений. В здании казармы можно будет создать музей и жилые, а также коммерческие помещения, к зданиям мортирной батареи и музыкальной команды разрешается пристроить одноэтажные помещения галерейного типа, позволяющие при использовании дна крепостного рва как пешеходного маршрута, создавать для гуляющих возможность активной деятельности. Активное автомобильное движение на планируемой территории не предусмотрено. Проблема стоянки решается в основном путем подземных гаражей.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям

17.05.2018
"Это ожидание автобуса — самые долгие полчаса в моей жизни! Я звонила и звонила, руки дрожали. В мыслях проносились страшные картины…" — вспоминает женщина, отправившаяся на Пярнуский автовокзал встречать с автобуса маленькую девочку, пишет Maaleht.
Подробнее


За державу обидно! Как Эстония могла бы стать мостом между Западом и Востоком

17.05.2018
Занимая исключительно выгодное географическое положение, Эстония никак не сподобится использовать его с наибольшей выгодой для себя. Хотя абсолютно реальный потенциал для этого у неё, бесспорно, имеется.

Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Загадочное завещание: мужчина отписал все свое имущество новой знакомой и вскоре скончался

17.05.2018
Жительница Таллинна Виктория Кадурина (48) считает, что в странных событиях их семьи виноваты черные риелторы. ”Сначала они помогли уйти на тот свет моей маме, а потом и моему брату”, — чуть не плачет она. В итоге за полгода мама и брат умерли при странных обстоятельствах, а все их имущество — две квартиры в столице и машина — досталось совершенно незнакомой женщине, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Читатели: хуже велосипедистов-гонщиков только мамы с колясками

16.05.2018
Вчера в Naistekas написала письмо мать, разозлившаяся на велосипедистов, которые мчатся по тротуарам. К этой статье было много комментариев, в которых ”обвиняли” матерей с колясками, которые якобы, уткнувшись в смартфон, не замечают вокруг себя никого и ничего.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
151,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Киев оценил убытки Украины от строительства Крымского моста в 1,2 млрд рублей в год

16.05.2018
Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 0,5 млрд гривен в год (1,2 млрд рублей, или 19 млн долларов). Ранее открытие автомобильного движения по мосту раскритиковали не только в Киеве, но также в Брюсселе и Вашингтоне.
Подробнее

Дирижер Кристьян Ярви: русские — наши самые большие друзья, а мы играем в политические игры с Америкой

16.05.2018
Россия - соседнее с Эстонией государство и останется им в будущем, поэтому Таллинн должен протянуть руку Москве и заявить о желании быть партнером по сотрудничеству, считает известный эстонский дирижер Кристьян Ярви.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Готовимся к лету: ТОП-5 пляжей Средиземного моря

16.05.2018
Планируя круизное путешествие по Средиземному морю, пляжи далеко не первый критерий, по которому вы будете выбирать маршрут. Средиземноморский регион привлекает туристов своей культурой, историческими достопримечательностями, объектами всемирного наследия ЮНЕСКО и разнообразием национальных кухонь. Добавьте к такому путешествию море и пляж и вы получите идеальный отдых!
Подробнее