Готова детальная планировка искусственных островов в районе Пальяссааре

Детальная планировка позволяет создать в акватории Пальяссаареской гавани и Таллинской бухты три соединенных между собой насыпных острова, на которых планируется создание бизнес-здания высотой до наземных 9 этажей с одним подземным, бизнес-здания высотой до 4 наземных этажей с одним подземным и одноэтажного бизнес-здания.

Кроме того, здесь запланированы гавань для яхт и прибрежный парк с древесными насаждениями и пляжем, а также островок для птиц, сообщает Раэпресс.

С детальной планировкой искусственных островов в районе Пальяссааре можно будет ознакомиться с 21 ноября по 19 декабря в инфозалах Пыхья-Таллиннской районной управы (ул. Нийне, 2) и городской управы (пл. Вабадузе, 7).