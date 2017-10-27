27.10.2017, 07:35

Готова детальная планировка искусственных островов в районе Пальяссааре


rus.delfi.ee
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Готова детальная планировка искусственных островов в районе Пальяссааре
Foto: Siim Lõvi

Детальная планировка позволяет создать в акватории Пальяссаареской гавани и Таллинской бухты три соединенных между собой насыпных острова, на которых планируется создание бизнес-здания высотой до наземных 9 этажей с одним подземным, бизнес-здания высотой до 4 наземных этажей с одним подземным и одноэтажного бизнес-здания.

Кроме того, здесь запланированы гавань для яхт и прибрежный парк с древесными насаждениями и пляжем, а также островок для птиц, сообщает Раэпресс.

С детальной планировкой искусственных островов в районе Пальяссааре можно будет ознакомиться с 21 ноября по 19 декабря в инфозалах Пыхья-Таллиннской районной управы (ул. Нийне, 2) и городской управы (пл. Вабадузе, 7).

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