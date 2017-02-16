Готова детальная планировка горхолла и его окрестностей

Таллинская городская управа приняла детальную планировку городского холла и его окрестностей общей площадью в 11,% гектара, которая позволяет создать там довольно много дополнительных жилых и офисных помещений, однако приоритет отдает общественному пространству, сообщает Раэпресс.

Планируемая территория ограничивается с севера Батарейной гаванью, с запада — Рыбной гаванью и "Генератором культуры", с юга — улицей Садама, а с востока — улицей Логи.

Бывшая техногенная в основном зона, согласно новой планировке превращается в современное приморское пространство с променадом вдоль берега. На территории планируется строительство многофункциональных зданий с жилыми помещениями, обеспечивающими круглосуточное присутствие людей.

Почти половина всех участков предназначены для общественного пользования.

Между зданиями будет создаваться зеленая зона, которая может быть использована и как рекреационная. Все строительство предусматривается только на основе открытых архитектурных конкурсов. Разумеется, одна из главных целей планировки — возврат в активное использование городского холла как конференц- и культурного центра.