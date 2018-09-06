06.09.2018, 18:40

Готовь сани летом: Таллинн ищет рождественскую ель

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rus.delfi.ee
EST 6
Tartu jõulukuuse toomine 22.11.2016
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Управа района Кесклинн обратилась ко всем самоуправлениям Эстонии с призывом предложить столице рождественские ели, среди которых выберут ель для Ратушной площади.

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, выбрать главную рождественскую ель города — это сложная задача и поэтому процесс поиска нужно начинать заблаговременно.

”Установленная на Ратушной площади ель является одной из главных достопримечательностей столицы в рождественский период. Если обычно мы искали рождественскую ель через СМИ в ближайших волостях, то в этом году решили дать возможность всем самоуправлениям Эстонии предложить своего кандидата и побороться за звание самой красивой ели страны”, — отметил Свет.

В обращении к главам самоуправлений он подчеркнул, что в юбилейный год Эстонской Республики столицу могла бы украсить пышная рождественская ель высотой 15-18 метров.

”Состоящая из экспертов комиссия оценит все поступившие предложения и выберет лучшую ель, — написал в обращении старейшина района Кесклинн. — Выбранная ель будет украшать рождественский рынок Ратушной площади, который посещают каждый год тысячи гостей, как из-за рубежа, так и со всей Эстонии. Мы хотели бы связать установку рождественской ели с местом ее происхождения и познакомить горожан с местным самоуправлением, которое подарило городу самую красивую ель страны”.

Управа района Кесклинн ждет предложения вместе с описанием и фотографией ели и обозначением ее точного месторасположения до конца сентября. Переговоры с хозяином дерева и его транспортировку организует управа района Кесклинн. Рождественская ель должна быть установлена на Ратушной площади на первой неделе ноября.

Tallinn Hockey weekend
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