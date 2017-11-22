Готов проект бюджета Таллинна на 2018 год

Таллинская городская управа представила городскому собранию на рассмотрение и утверждение проект бюджета города на 2018 год в объеме 683 миллиона евро, сообщает Raepress.

"Приоритеты следующего года, — сказал мэр столицы Таави Аас, — образование, городской транспорт, строительство дорог, охрана окружающей среды и социальное обеспечение. В сферу образования мы намерены вложить почти треть всех расходов на деятельность, в том числе на бесплатное питание в детских садах и гимназиях, рост зарплат оплачиваемых из городского бюджета педагогов и опорного персонала".

На питание почти 21 тысячи воспитанников детских садов предусматриваются 5,1 миллиона евро, на инвестиции в сферу образования — более 29 миллионов евро. За их счет будут завершена реконструкция Пяэскюлаской гимназии, построен спортзал Французского лицея, реконструировано здание основной школы Образовательной коллегии Старого города, возведена пристройка к Паэской гимназии и начнется полная реконструкция здания Немецкой гимназии.

Расходы на строительство и ремонт дорог, как отметил Аас, возрастут на одну десятую — до 61,9 миллиона евро. Они пойдут на продолжение ремонта внутриквартальных проездов и строительство велосипедных дорожек, в том числе от озера Юлемисте вдоль Тартуского шоссе у аэропорта до Старо-Тартуского шоссе, от Нарвского шоссе до улицы Валдеку вдоль Вильяндиского шоссе и от улицы Фильтри дорожки, соединяющей Кадриорг с терминалом в Юлемисте, а также проектирование реконструкции приморской дорожки в районе порта.

В области городского транспорта планируется сохранить бесплатный проезд для всех жителей Таллинна, всех студентов Эстонии и всех лиц в возрасте от 65 лет и старше, а также бесплатный проезд таллинцев в электричке в границах города. АО "Таллинский городской транспорт" получит целевую субсидию на завершение реконструкции 14 трамваев.

Будет продолжена реконструкция общежития по адресу Пааги, 10, начнется реконструкция здания на бульваре Сыпрузе, 5 и т.д. В области социального обеспечения будет продолжено создание убежища Таллинского дома психического здоровья, завершится проектирование нового корпуса Ируского дома призрения и начнется проектирование полного обновления Малеваского центра Кяоского опорного центра.

Размер доплаты к пенсии по старости возрастет с 76,7 до 100 евро в год.

В области благоустройства и охраны окружающей среды предусмотрено завершение реконструкции парка Таммсааре, намечаются реконструкция и приведение в порядок многих других парков и скверов.

В области культуры: с 1 января 2018 года минимальная зарплата работников городских учреждений культуры увеличится с 942 евро до 1150. Предусмотрены проектом и средства на выравнивание оплаты труда работников городских спортивных учреждений и повышение оплаты труда работников молодежных центров города.

В кооперации с государством начнется строительство квартала Городского театра с одновременным 1 этапом расширения Пыргуской сцены, в Таллинском ботаническом саду начнется проектирование нового альпинария, продолжатся реставрация Дома Черноголовых, ремонт Центра русской культуры. Создан будет мемориал военного училища в Тонди и памятник чете Лендеров, средства предусмотрены и на обновление Певческого поля.