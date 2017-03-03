Государство выделит средства на обеспечение доступности и качества услуг опорных специалистов

На заседании кабинета министров было принято решение о том, что с 2018 года государство будет выделять местным самоуправлениям дополнительно 6 миллионов евро в год. Эти средства будут направлены на обеспечение доступности и качества услуг опорных специалистов для учащихся общеобразовательных школ.

Министр образования Майлис Репс считает, что при необходимости качественная услуга опорного специалиста должна быть доступна каждому ученику в Эстонии. ”Потребности у учеников самые разные. Один подросток может нуждаться в помощи нескольких специалистов сразу, некоторым детям поддержка может быть нужна в течение нескольких лет, другому достаточно и пары месяцев. Дополнительные средства гарантируют, что ребенок получит именно ту помощь, в которой нуждается”, — сказала министр Репс.

При сохранении доли участия местного самоуправления, выделенные средства позволят взять на работу на условиях полной занятости еще почти 150 специалистов. Также за счет этих средств появится возможность повысить зарплату опорного специалиста до уровня средней зарплаты учителя. Проведенный анализ показал, что при нынешнем числе учеников, имеющемся объеме работы и с учетом времени, которое потребуется на оказание опорных услуг, в общеобразовательных школах существует потребность примерно в 730 опорных специалистах.

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В этом году в муниципальных школах в стационарной форме учится 130 733 ребенка. По данным инфосистемы образования Эстонии, в помощи опорного специалиста нуждается каждый четвертый ребенок.

Согласно ”Закону об основной школе и образовании”, в школе ребенку должны быть доступны как минимум услуги спецпедагога (в том числе логопеда), психолога и социального педагога. Ответственность за обеспечение таких услуг лежит на содержателе школы, организационные действия проводит директор. Директор может ввести должность опорного специалиста в школе, в местном самоуправлении или заказать услугу в необходимом объеме извне.