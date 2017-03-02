Государство выделит самоуправлениям 55 миллионов евро на модернизацию основных школ

Сегодня Правительство Республики утвердило инвестиции в размере 55,3 миллиона евро для масштабной модернизации сети основных школ 22-х местных самоуправлений, значится в пресс-релизе правительства.

Эти инвестиции позволят местным самоуправлениям привести школы в порядок с учетом потребностей будущих десятилетий — улучшится учебная среда, сократятся расходы самоуправлений на содержание школьных зданий, за счёт этого больше денежных средств будет направлено непосредственно на нужды образования.

Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что наши дети и молодёжь достойны учиться в лучших условиях. ”Местные самоуправления представили очень сильные проекты, нацеленные на то, чтобы сделать учебную среду более экономичной и удобной для процесса обучения. Поэтому мы увеличили и объём тура ходатайств. Инвестиции делаются сегодня с расчетом на будущее: это будет приносить пользу тысячам детей ещё в течение десятков лет”, — пояснила Репс.

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В прошлом году самоуправления, которые отказались от содержания гимназической ступени или в ведении которых имеется государственная гимназия, подавали ходатайства о субсидиях на реновацию, строительство или снос школьных зданий. Цель проекта — сделать так, чтобы размеры помещений соответствовали изменениям числа учеников. Было принято 31 предложение. Первоначальный объём конкурса составлял 46,3 миллионов евро, но поскольку все проекты было высокого качества, различия между ними по этому параметру были минимальны, впоследствии министерство увеличило бюджет до 55,3 миллионов евро.

В рамках этого тура проекта в общей сложности появится более 61 000 квадратных метров современных и экономичных площадей школьных помещений. Поскольку многие школьные здания к настоящему времени стали слишком велики для числа учащихся в них детей (при этом также следует учитывать их амортизацию), то ненужные площади сократятся, в свою очередь, на 62 500 квадратных метров, при этом школьные здания обретут новую функцию или пойдут на снос.

Для приведения в порядок сети основных школ будет проведено, по меньшей мере, два тура ходатайств. В текущем году будет открыт также второй тур конкурса, на который ожидаются ходатайства от самоуправлений, которые приводят в порядок свои школьные сети. Объём инвестиций двух туров ходатайств вместе с собственным участием составит в общей сложности около 106 миллионов евро, из которых 92 миллиона евро поступит из средств Европейского фонда регионального развития (ERF).