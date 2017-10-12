Государство выделит местным самоуправлениям средства на покрытие расходов на похороны

Рийгикогу в среду, 11 октября, одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому государство поддержит организацию похорон всех усопших в объеме 250 евро. Назначение пособия на похороны перейдет в компетенцию местного самоуправления, сообщает Министерство социальных дел.

Если, согласно действующему закону, из государственного бюджета поддерживаются лишь похороны, организованные местным самоуправлением, и похороны тех физических лиц, семьи которых в течение последнего года получали прожиточное пособие, то в дальнейшем государство хочет помочь в организации похорон всех усопших.

”Чтобы все могли достойно покинуть этот мир и близкие не должны были бы переживать насчет расходов на похороны усопшего, мы восстанавливаем пособие на похороны. Мы хотим дать местным самоуправлениям возможность исходить из нужд семьи при выплате пособия на похороны. Поэтому каждая единица местного самоуправления может сама устанавливать условия выплаты пособия на похороны и решать, в какой степени и будет ли при назначении пособия приниматься во внимание финансовое положение семьи или же пособие будет выплачиваться всем на общих основаниях”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

В дальнейшем местные самоуправления будут самостоятельно устанавливать условия и порядок выплаты для покрытия расходов, связанных с организацией похорон. В 2016 году в общей сложности 180 единиц местного самоуправления (85% муниципалитетов) выплатили пособия на похороны в объеме более чем 860 700 евро.

Согласно законопроекту, выделяемая местным самоуправлениям и предназначенная для организации похорон сумма составит порядка 3,8 миллионов евро в год.

Вступление закона в силу намечено на 1 января 2018 года.