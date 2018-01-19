Государство внесет в фонд лечения рака 90 000 евро

В декабре в Рийгикогу было принято решение о выделении фонду лечения рака Kingitud elu из государственного бюджета 90 000 евро в качестве субсидии на деятельность, то есть ”политической протекции”. Впервые за четыре года своего существования фонд получает в свое распоряжение общественные деньги.

Предоставляемая фонду субсидия состоит из двух частей. 5000 евро фонд лечения рака получит по инициативе Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Еще 85 000 евро будет получено из средств, от распределения которых отказалась Реформистская партия и которые таким образом оказались невостребованными. При содействии финансовой комиссии Рийгикогу было принято решение о передаче этих 85 000 евро в фонд лечения рака. Субсидию выплатит Министерство социальных дел.

”Мы благодарим политиков за мудрое и впервые принятое решение о направлении выделяемых обычно на починку крыши, ремонт помещений, приобретение инвентаря и тому подобное средств на лечение людей и продление их жизни. Эта субсидия на деятельность будет потрачена на поддержку жизнедеятельности эстоноземельцев”, — заявил руководитель фонда лечения рака Kingitud elu Тойво Тянавсуу.

”Такие ”протекционные” деньги позволяют политикам финансировать приглянувшиеся им проекты в обход строгих требований государственного бюджета. Основная часть предоставленной фонду лечения рака субсидии не привязана к той или иной политической партии. Из этого я делаю отрадный вывод о том, что жизни жителей Эстонии являются общим приоритетным проектом всех наших партий”.

Субсидия из государственного бюджета составляет примерно 5% от запланированного бюджета пожертвований в фонд в 2018 году и предназначена для лечения тех раковых пациентов в Эстонии, которых Больничная касса сочла ”нерентабельными”. Благодаря этой субсидии многие люди получат доступ к более эффективным методам лечения рака, а значит возможность продлить свою жизнь или полностью выздороветь.

В 2017 году фонд лечения рака Kingitud elu профинансировал лечение более чем 100 человек, вложив в поддержание здоровья суммарно свыше 1,6 миллиона евро.