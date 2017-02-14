Государство создаст систему страхования ответственности медиков

Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке системы страхования ответственности медиков, которое будет компенсировать пациентам ущерб, полученный в результате осложнений. Новая система будет мотивировать медицинские учреждения анализировать врачебные ошибки, чтобы свести их число к минимуму.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, от новой системы выиграют как пациенты, так и врачи. ”В медицине неизбежны ситуации, в которых не все идет как по маслу. Врач всегда хочет сделать как лучше, но по стечению обстоятельств или из-за недостатка информации не всегда все получается, как надо. Создаваемое страхование будет возмещать пациенту полученный в ходе получения услуги здравоохранения ущерб, который можно было бы избежать и придет на смену дорогостоящему и продолжительному судебному процессу. Вместо поиска виновных медики смогут сосредоточится на предотвращении подобных проблем в будущем”, — сказал министр.

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Создаваемое исключающее принцип виновности страхование сделает возмещение ущерба предельно быстрым и простым для пострадавшего. Для случаев ущерба здоровью законом будет предусмотрена конкретная предельная граница, которая будет зависеть от тяжести ущерба. При этом, и после получения компенсации от фонда пациент сможет обратиться в суд.

Максимальные расходы системы составят приблизительно 2,3-3 миллиона евро в год.

Параллельно с системой страхования пациентов планируется разработать систему документации и профилактики осложнений и рискованных ситуаций, которые можно было бы избежать, что повысит качество лечения и лучше обеспечит безопасность пациентов.

После согласования намерения разработать страхование пациентов министерство социальных дел подготовит соответствующий законопроект. Сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами продолжится параллельно с составлением законопроекта.