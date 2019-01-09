09.01.2019, 11:38

Государство снова предлагает бесплатные профессиональные курсы почти 11 тысячам человек


rus.delfi.ee
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Государство снова предлагает бесплатные профессиональные курсы почти 11 тысячам человек
Foto: Raivo Tasso

Министерство образования и науки подготовило новый государственный заказ в области дополнительного образования, в рамках которого почти 11 000 человек смогут принять участие в 836 бесплатных курсах в 20 сферах деятельности. С 2009 года возможность пройти бесплатные профессиональные курсы представилась уже 86 000 человек.

По словам главы отдела образования взрослых министерства образования и науки Терье Хайдак, бесплатные курсы, которые предлагаются уже почти в течение десяти лет, помогли повысить осведомленность людей о возможностях обучения и их готовность учиться. ”Курсы, финансируемые государством, пользуются большой популярностью, и это доказывает, что люди ощущают необходимость заниматься саморазвитием, и такие курсы нужны. Система прогнозирования навыков и потребностей в рабочей силе в Эстонии OSKA, запущенная в 2015 году, показывает, что рынок труда постоянно меняется и умения, которые потребуются в будущем, сильно отличаются от нынешних. Поэтому постоянное саморазвитие имеет очень большое значение”, — добавила Хайдак.

Курсы пройдут во всех профессиональных училищах и прикладных высших учебных заведениях по всей стране и предназначены для взрослых людей, не получивших профессиональной подготовки или тех, чьи навыки устарели.

Список предлагаемых курсов составлен в сотрудничестве с учебными заведениями, при этом учитывались региональные потребности и потенциал в разных сферах деятельности, а также рекомендации исследований OSKA. Длина курсов составляет от 20 до 160 академических часов без учета самостоятельной работы. Курсы, оплачиваемые министерством образования и науки, имеют профессиональную направленность; общеобразовательные курсы или курсы по интересам в рамках данного государственного заказа не предлагаются.

Курсы финансируются из средств Европейского социального фонда в рамках программы министерства образования и науки ”Развитие образования взрослых и улучшение возможностей для обучения”.

Более точная информация о курсах и о том, как на них зарегистрироваться, доступна на сайтах учебных заведений или на странице министерства образования и науки.

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