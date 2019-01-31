Государство решило сократить прием студентов на специальности сферы бизнеса и управления

Для того, чтобы создать подходящие условия для сотрудничества между университетами, в новый период действия административных договоров при финансировании на основании результатов при расчетах числа студентов, принятых на специальности, приоритетные для государства, будут учитываться и студенты, принятые на межуниверситетские специальности, если один из университетов отвечает за данную группу учебных программ. Также при финансировании на основании результатов будут учитываться и студенты, принятые на приоритетные для государства специальности на первую ступень обучения в региональных колледжах университетов.

Министр Репс добавила, что административные договоры на протяжении всего процесса их подготовки включали пункты, которые позволят защитить эстонский язык и эстоноязычное обучение. ”Важно сохранить возможность получения высшего образования на эстонском языке, и для этого университеты должны предлагать эстоноязычное обучение во всех группах учебных программ в рамках своей сферы ответственности на уровне двух первых ступеней, то есть бакалавриата, прикладного высшего образования и магистратуры. Также к этому относится развитие эстоноязычной терминологии и работа над тем, чтобы студенты понимали ценность эстонского языка, — сказала Репс. — Также мы хотим, чтобы в наших вузах учились иностранные студенты, и лучшие из них могли остаться работать в Эстонии. Поэтому университеты обязаны предлагать студентам англоязычных программ обучение эстонскому языку и культуре”.

Договоренности административных договоров опираются на положения Эстонской стратегии непрерывного обучения и программу высшего образования, составленную для ее реализации.

Для выполнения положений административного договора ежегодно заключается договор финансирования.