31.01.2019, 16:10

Государство решило сократить прием студентов на специальности сферы бизнеса и управления

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RAHVUSVAHELINE ÜLIKOOL AUDENTES
RAHVUSVAHELINE ÜLIKOOL AUDENTESFoto: Arno Mikkor

Правительство приняло решение и предоставило министру образования и науки полномочия подписать административные договоры с шестью общественно-правовыми университетами на срок с 2019 по 2021 годы. Договоренности в первую очередь определят сферы отвественности университетов, основные цели и действия, необходимые для их достижения.

Министр Майлис Репс выразила радость, что напряженные переговоры, длившиеся более полугода, привели к появлению договоров, которые отвечают ожиданиям обеих сторон и устраивают как университеты, так и государство. ”Общественно-правовые университеты имеют для Эстонии чрезвычайно большое значение и играют важную роль в обществе; это учебные и научные учреждения, у которых имеются свои амбиции, — сказала Репс. — Достижение договоренностей было непростой задачей и мы можем только радоваться тому, что нашли наилучшее решение”.

Основной темой переговоров с университетами было уточнение сфер ответственности и сокращение приема студентов на специальности вне этих сфер ответственности. В областях, где число выпускников превышает прогнозируемую потребность рынка труда, договорились о сокращении приема — например, в сфере бизнеса и управления на уровне бакалавриата и прикладного высшего образования. В сферах, где, согласно OSKA и другим прогнозам, наблюдается нехватка специалистов с высшим образованием, договорились об увеличении приема — например, на учебные программы информатики и инфотехнологии, логопедии и спецпедагогике.

Для того, чтобы создать подходящие условия для сотрудничества между университетами, в новый период действия административных договоров при финансировании на основании результатов при расчетах числа студентов, принятых на специальности, приоритетные для государства, будут учитываться и студенты, принятые на межуниверситетские специальности, если один из университетов отвечает за данную группу учебных программ. Также при финансировании на основании результатов будут учитываться и студенты, принятые на приоритетные для государства специальности на первую ступень обучения в региональных колледжах университетов.

Министр Репс добавила, что административные договоры на протяжении всего процесса их подготовки включали пункты, которые позволят защитить эстонский язык и эстоноязычное обучение. ”Важно сохранить возможность получения высшего образования на эстонском языке, и для этого университеты должны предлагать эстоноязычное обучение во всех группах учебных программ в рамках своей сферы ответственности на уровне двух первых ступеней, то есть бакалавриата, прикладного высшего образования и магистратуры. Также к этому относится развитие эстоноязычной терминологии и работа над тем, чтобы студенты понимали ценность эстонского языка, — сказала Репс. — Также мы хотим, чтобы в наших вузах учились иностранные студенты, и лучшие из них могли остаться работать в Эстонии. Поэтому университеты обязаны предлагать студентам англоязычных программ обучение эстонскому языку и культуре”.

Договоренности административных договоров опираются на положения Эстонской стратегии непрерывного обучения и программу высшего образования, составленную для ее реализации.

Для выполнения положений административного договора ежегодно заключается договор финансирования.

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