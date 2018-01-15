Государство разбирается, как в местных самоуправлениях используются субсидии на инфраструктуру

Сегодня специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудила обзор Государственного контроля, посвященный проблемам при использовании субсидий ЕС и других субсидий на инфраструктуру в местных самоуправлениях.

Государственный контроль оценил, насколько использование разных субсидий позволило улучшить состояние зданий, необходимых местным самоуправлениям для оказания услуг.

По словам председателя специальной комиссии Айвара Сыэрда, обзор дает подробную оценку зданиям в местных самоуправлениях, а также тщательно анализирует использование субсидий для ремонта зданий. ”Очевидно, что возможности очень сильно отличаются от нужд”, — признал Сыэрд.

”При расчете потребностей финансирования на следующий период предполагается, что средства будут поступать как от ЕС, так и из внутригосударственных источников. В то же время, мы должны учитывать, что объем субсидий ЕС сократится. Поэтому мы должны решить, за счет каких внутригосударственных источников мы сможем покрыть недостачу”, — отметил он.

”Местные самоуправления хорошо справляются с помощью софинансирования со стороны ЕС”, — отметил член комиссии Андрес Метсоя. Он также отметил, что по оценке Государственного контроля, местные самоуправления нуждаются в крупных дополнительных инвестициях. Метсоя выразил надежду, что местные самоуправления готовы пересмотреть свое имущество и его использование во время административной реформы и до начала следующего периода финансирования. При планировании инвестиций эти нужды будет необходимо учесть.

”Поскольку численность населения в части регионов сокращается, больше инвестиций должно идти в региональные центры. Так мы сможем лучше обеспечить доступность услуг”, — добавил Метсоя.

В основу обсуждения лег обзор Государственного контроля ”Проблемы при использовании субсидий ЕС и других субсидий на инфраструктуру в местных самоуправлениях”.

Анализ Государственного контроля показал, что в период с 2007 по 2016 гг. местные самоуправления получили 345 миллионов евро на реорганизацию своей социальной инфраструктуры. 79% субсидий было выделено из средств ЕС и других внешних источников (в т.ч. продажа квот на выбросы CO2). 21% поступил из государственных источников финансирования.

В заседании приняли участие представители Министерства финансов, Союза городов Эстонии, Союза уездных самоуправлений Эстонии, Союза уездных самоуправлений Ида-Вирумаа и Государственного контроля.

Запись заседания можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/riigikogu