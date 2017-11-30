Государство продолжит создание системы поддержки неактивной молодежи

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил сегодня на заседании правительства систему поддержки неактивной молодежи, принципы которой были одобрены членами правительства, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

Благодаря создаваемой системе местные самоуправления смогут оказывать молодежи в возрасте 16-26 лет поддержку для возвращения на рынок труда и в сферу образования. Цель опорной системы молодежной гарантии — сократить число не работающей и не учащейся молодежи.

”Хотя многие организации заслуживают благодарность за свою работу по помощи молодежи, у нас сейчас нет целостного решения для поиска и поддержки той молодежи, которая нуждается в поддержке государства для продолжения получения образования или найма на работу. К основным препятствиям относятся отсутствие обзора нуждающейся в поддержки молодежи, а также недостаточная организация услуг поддержки, из-за чего вся система является раздробленной и недостаточной”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Международная практика и эстонский опыт четко показывают, что для достижения и активизации нуждающейся в поддержке молодежи необходим персональный подход и возникновение доверия”.

Для создания системы поддержки молодежной гарантии министерство социальных дел разработало законопроект об изменении закона о социальном обеспечении и закона об организации налогообложения.

Применение регуляции молодежной гарантии предполагает дополнительное ИТ-решение, чтобы местные самоуправления смогли бы при помощи регистра данных социальных услуг и пособий (STAR) получить информацию о живущей в их регионе потенциально нуждающейся в помощи молодежи, которая не учится, не работает, не ищет работу и не является безработной без весомых причин. Эта информация позволит связаться с молодым человеком и если человек хочет получить помощь для продолжения обучения или для начала работы, то местное самоуправление сможет оказывать ему необходимую и подходящую поддержку. Если молодой человек не хочет получать помощь, то он может отказаться от нее и запретить обработку собственных данных.

Министерство социальных дел тестирует и развивает систему поддержки молодежной гарантии в сотрудничестве с местными самоуправлениями в 2018–2020 гг. На данный момент пять самоуправлений выразили готовность принять участие в тестировании системы. В участии в пилотном проекте заинтересованы горуправы Тарту, Выру и Кохтла-Ярве, а также волостные управы Раазику и Сааремаа.

”Ожидается, что местное самоуправление будет заниматься молодежью в своем регионе и воспитывать из них полноценных членов общества”, — сказал вице-мэр Выру Сикстен Сильд. ”Мы и стараемся этим заниматься, но периодически обнаруживаются проблемные случаи, в отношении которых обществу приходится заниматься печальными последствиями, потому что вовремя не вмешались и не направили. Мне кажется, что такие проблемы можно было бы заметно сократить, если бы местные самоуправления как можно раньше получали информацию о молодежи, относящейся к зоне риска. Поэтому я очень поддерживаю созданию системы поддержки молодежной гарантии и Выруская горуправа охотно примет участие в соответствующем пилотном проекте”.

В 2016 году в Тарту и Выру был проведен пилотный проект, в ходе которого тестировался обмен данными между регистрами. Результаты эксперимента показали, что создаваемое при помощи системы поддержки молодежной гарантии ИТ-решение может стать вспомогательным средством для местных самоуправлений, благодаря которому станет легче достигать нуждающихся в помощи.

Расходы на разработку системы поддержки составляют приблизительно 660 000 евро, из которых 85% будет покрыто из средств Европейского социального фонда и оставшиеся примерно 99 000 евро выделит государство. Сумма включает как создание ИТ-решения, так и разработку модели работы в конкретных случаях.

Также планируется организовать открытый конкурс, в ходе которого местные самоуправления при необходимости смогут ходатайствовать о дополнительном финансировании для применения системы поддержки. Использование создаваемой системы поддержки является добровольным для местных самоуправлений.

Молодежная безработица в Эстонии в два раза выше средней безработицы. Несмотря на хорошее общее состояние рынка труда, молодежная безработица стала расти. За три первых квартала 2017 г. показатель безработицы среди молодежи составлял 14,1%, в то время как общий показатель безработицы — около 6%.

Планируется, что соответствующий закон вступит в силу 15 апреля 2018 г.