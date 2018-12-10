Государство приняло решение: абхазская эстонка Алли Рутто получит гражданство Эстонии

Несколько недель представители МВД, полиции и канцлера права принимали решение и приняли: Департамент полиции и погранохраны выдаст Рутто паспорт гражданки Эстонии.

То же решение действует и для всех тех людей, кто получил паспорт с 2003 по 2015 год, по причине изменений в административной практике были признаны гражданами по рождению и соответствуют всем требованиям, описанным в Законе о гражданстве.

”Я приношу свои извинения г-же Рутто и другим эстонцам, попавшим в ловушку из-за административной практики. Если государство выдало паспорт, а через пять лет заявило, что это незаконно, то человек в этом не виноват. Наше государство есть — и должно быть — прежде всего человечным, и я очень рада, что госпожа Рутто теперь может навестить своих родственников на Рождество”, — сказала министр Катри Райк.

Напомним, как развивались события.

Рутто дали гражданство в 1990-х годах на основании договоров об оптации после Освободительной войны. Недавно отправившись обновить удостоверение личности, Рутто обнаружила, что государство в промежутке передумало и больше не рассматривало ее как гражданку по рождению.