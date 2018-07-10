Государство предлагает модернизировать правила трудовых отношений и безопасности труда

Создание страхования от несчастных случаев на производстве коснется всех работников и работодателей Эстонии. Большинство связанных с несчастными случаями на производстве расходов сегодня покрывается за счет солидарной системы социального страхования. Также работник имеет право потребовать от работодателя возмещения ущерба. В случае, если работник и работодатель не достигли соглашения по компенсации ущерба, споры могут дойти до суда. Это может означать продолжительное, затратное и сложное судебное разбирательство в ситуации, когда здоровье работника подорвано из-за несчастного случая на производстве.

Согласно предложению Министерства социальных дел, в дальнейшем работодатели будут должны страховать своих работников от несчастного случая на производстве и связанные с несчастным случаем расходы работнику будет возмещать страхование. Страховые взносы работодателей будут зависеть от уровня риска рабочей среды, то есть взнос будет ниже для работодателей с хорошей рабочей средой. Такая система мотивирует работодателей больше вносить свой вклад в безопасность рабочей среды и предотвращать несчастные случаи на производстве.

Вдобавок к страхованию от несчастных случаев, Министерство социальных дел также представило на согласование предложения по обеспечению более гибкой работы. Планируется повысить гибкость времени работы и отдыха, а также гибкость заключения срочного договора. Необходима регуляция для выполнения требований по гигиене и безопасности труда на удаленной работе на основе ИТК-решений и в ситуациях, где в одной рабочей среде совместно работают как работники, так и люди, работающие на основе других договоров.

”Хотя традиционные трудовые отношения по-прежнему доминируют, мы видим неизбежные изменения — новые технологии и ИТ-платформы уже сейчас формируют новую структуру и работу организаций, что, в свою очередь, влияет на способы выполнения работы. При этом, существующие правила не позволяют достаточно гибкости в части рабочего времени, места работы и продолжительности трудовых отношений. Если мы говорим об удаленной работе и нетрадиционном рабочем времени, то, как правило, работодателю трудно обеспечить выполнение требований к рабочей среде. Поэтому используются отличные от обычных способы выполнения работы и работа производится и на основе других типов договора, из-за которых могут сократиться социальные гарантии работника”, — пояснила министр Сиккут.

По словам министра здоровья и труда, министерство ожидает конструктивную дискуссию с заинтересованными группами и общественную полемику, в ходе которой стороны готовы выслушать друг друга и искать лучшие решения, принимая во внимание как работников, так и работодателей. ”Мы уже знаем, что у заинтересованных групп противоположные мнения как по вопросам страхования, так и по теме гибких форм труда, но хотели бы в ходе дискуссии найти наилучшее решение как для работников, так и для работодателей”, — призвала Сиккут к открытому обсуждению запланированных изменений.