10.07.2018, 14:30

Государство предлагает модернизировать правила трудовых отношений и безопасности труда


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Foto: Ilmar Saabas

Министерство социальных дел направило на согласование два намерения о разработке, в одном из которых делается предложение для создания новых, более гибких условий труда и во втором — для создания страхования от несчастных случаев на производстве. Цель — обеспечить работникам и работодателям более гибкие возможности для организации труда и повысить безопасность рабочей среды, сообщает министерство.

”В Эстонии ежегодно регистрируется примерно 5000 несчастных случаев на производстве — это примерно половина от всех несчастных случаев на производстве, которые происходят в Эстонии. При помощи системы страхования несчастных случаев мы создадим справедливую систему компенсации для работников и мотивируем работодателей улучшать рабочую среду, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. — Безусловно, мы должны совместно найти справедливое решение для компенсации несчастных случаев на производстве, которое бы считалось с интересами как работников, так и работодателей и не повышало бы расходы на рабочую силу в заметном объеме”.

В 2017 году в Инспекции труда зарегистрировали 5184 несчастных случаев на производстве. Девять несчастных случаев завершились смертью работника и 1117 — тяжким телесным повреждением.

Создание страхования от несчастных случаев на производстве коснется всех работников и работодателей Эстонии. Большинство связанных с несчастными случаями на производстве расходов сегодня покрывается за счет солидарной системы социального страхования. Также работник имеет право потребовать от работодателя возмещения ущерба. В случае, если работник и работодатель не достигли соглашения по компенсации ущерба, споры могут дойти до суда. Это может означать продолжительное, затратное и сложное судебное разбирательство в ситуации, когда здоровье работника подорвано из-за несчастного случая на производстве.

Согласно предложению Министерства социальных дел, в дальнейшем работодатели будут должны страховать своих работников от несчастного случая на производстве и связанные с несчастным случаем расходы работнику будет возмещать страхование. Страховые взносы работодателей будут зависеть от уровня риска рабочей среды, то есть взнос будет ниже для работодателей с хорошей рабочей средой. Такая система мотивирует работодателей больше вносить свой вклад в безопасность рабочей среды и предотвращать несчастные случаи на производстве.

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Вдобавок к страхованию от несчастных случаев, Министерство социальных дел также представило на согласование предложения по обеспечению более гибкой работы. Планируется повысить гибкость времени работы и отдыха, а также гибкость заключения срочного договора. Необходима регуляция для выполнения требований по гигиене и безопасности труда на удаленной работе на основе ИТК-решений и в ситуациях, где в одной рабочей среде совместно работают как работники, так и люди, работающие на основе других договоров.

”Хотя традиционные трудовые отношения по-прежнему доминируют, мы видим неизбежные изменения — новые технологии и ИТ-платформы уже сейчас формируют новую структуру и работу организаций, что, в свою очередь, влияет на способы выполнения работы. При этом, существующие правила не позволяют достаточно гибкости в части рабочего времени, места работы и продолжительности трудовых отношений. Если мы говорим об удаленной работе и нетрадиционном рабочем времени, то, как правило, работодателю трудно обеспечить выполнение требований к рабочей среде. Поэтому используются отличные от обычных способы выполнения работы и работа производится и на основе других типов договора, из-за которых могут сократиться социальные гарантии работника”, — пояснила министр Сиккут.

По словам министра здоровья и труда, министерство ожидает конструктивную дискуссию с заинтересованными группами и общественную полемику, в ходе которой стороны готовы выслушать друг друга и искать лучшие решения, принимая во внимание как работников, так и работодателей. ”Мы уже знаем, что у заинтересованных групп противоположные мнения как по вопросам страхования, так и по теме гибких форм труда, но хотели бы в ходе дискуссии найти наилучшее решение как для работников, так и для работодателей”, — призвала Сиккут к открытому обсуждению запланированных изменений.

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