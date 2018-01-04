04.01.2018, 21:55

Государство потеряет доступ к коммерческим тайнам биржевых госкомпаний

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rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Правительство направило в парламент поправки к Закону о госимуществе, чтобы провести приватизацию Таллиннского порта и других госпредприятий. У правительства будут урезаны права для вмешательства в работу госкомпаний, выведенных на биржу, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В этом году 33% акций Таллиннского порта поступит на торги Таллиннской биржи.

"Когда эта доля предприятия будет приватизирована, то у государства, как мажоритарного акционера, не должно быть дополнительных прав для получения внутренней информации по сравнению с другими акционерами. Тогда Таллиннский порт начнет работать в полном объеме на основе биржевых правил. Это предпосылка прозрачности и правильного управления. Именно для того, чтобы выпуск акций на биржу удался, необходимо гарантировать будущим инвесторам благонадежность”, — сказал министр юстиции (Союз Отечества и Республики) Урмас Рейнсалу.

Действующий же закон о госимуществе позволяет получать внутреннюю информацию у предприятий, находящихся в совместной с государством собственности.

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