Государство потеряет доступ к коммерческим тайнам биржевых госкомпаний

Правительство направило в парламент поправки к Закону о госимуществе, чтобы провести приватизацию Таллиннского порта и других госпредприятий. У правительства будут урезаны права для вмешательства в работу госкомпаний, выведенных на биржу, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В этом году 33% акций Таллиннского порта поступит на торги Таллиннской биржи.

"Когда эта доля предприятия будет приватизирована, то у государства, как мажоритарного акционера, не должно быть дополнительных прав для получения внутренней информации по сравнению с другими акционерами. Тогда Таллиннский порт начнет работать в полном объеме на основе биржевых правил. Это предпосылка прозрачности и правильного управления. Именно для того, чтобы выпуск акций на биржу удался, необходимо гарантировать будущим инвесторам благонадежность”, — сказал министр юстиции (Союз Отечества и Республики) Урмас Рейнсалу.

Действующий же закон о госимуществе позволяет получать внутреннюю информацию у предприятий, находящихся в совместной с государством собственности.