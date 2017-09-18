Государство построит в Кяэрику современный спортивный центр

На совещании в четверг правительство договорилось о проекте бюджета на 2018 год, в котором инвестиции возрастут на 10 процентов в сравнении с годом текущим. Помимо стратегических инвестиций, средства выделяются и на не столь масштабные, но не менее важные проекты. Например, в течение трех лет в Кяэрику планируется построить современный спортивный центр, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Для того, чтобы обеспечить профессиональных спортсменов и молодежь возможностью тренироваться на мировом уровне, коалиция решила выделить в 2018-2020 году около 12 миллионов евро за строительство Кяэрикуской спортивной базы. В бюджете 2018 года на это предусмотрено 3,75 миллиона евро, — заявил премьер-министр Юри Ратас. — Создание современной спортивной базы показывает, что государство поддерживает как молодежный и юношеский спорт, так и спорт больших достижений, обеспечивая спортсменам возможность тренироваться в олимпийских условиях”.

Обновленный спортивный центр будет предлагать инновационные решения для проведения спортивных лагерей на протяжении всего тренировочного цикла.

По словам министра культуры Индрека Саара, создание спортивного центра на базе Кяэрику выведет эстонский спорт на новый уровень. ”В настоящее время в Эстонии нет центра для проведения современных спортивных лагерей, который бы предлагал целостный подход к занятиям как любительским, так и профессиональным спортом. Планы строительства спортивной базы вынашивались давно, и вот наконец начато их осуществление. Это позволит нашим спортсменам готовиться к соревнованиям, а также создаст предпосылки для проведения в Эстонии большего количества спортивных мероприятий высшего уровня. Согласно прогнозу, осовремененный спортивный центр вместо нынешних 25 тысяч будут посещать 50 тысяч человек в год”, — заявил министр.

Создание современного спортивного центра включает в себя строительство гостиницы, домиков, где будут базироваться команды, реконструкцию спортивного здания и медицинского блока, конференц-центра и блока питания, строительство холла для игр с мячом, футбольного поля с искусственным покрытием, легкоатлетического и футбольного стадионов, секторов для метания копья и диска, обновление бассейна и оборудование объектов для отдыха, таких, как сцена под открытым небом, территория для кемпинга и бани. Развитием спортивного комплекса занимается SA Tehvandi Spordikeskus.