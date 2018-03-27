Государство подумывает вернуть на работу полицейских-пенсионеров. Замены им нет, и это принесло бы доход

МВД хочет убрать ограничение, в соответствии с которым полицейским на пенсии нельзя в то же время продолжать службу. Причина донельзя прагматична: в период с 2018 по 2023 годы предположительно на пенсию выйдут 882 полицейских, а новых — недостаточно. Закон, вероятно, вступил в силу уже в начале нового года, пишет Ärileht.



Больше всего уйдет cо служба патрульных, пограничников и следователей. По сравнению с 2015-2017 годами темп ускорился примерно на 60%, когда на пенсию выходил 91 чиновник в год. Короче, ситуация крайне плачевна.

Уходящих со службы заменить трудно. ”Приходится считаться с тем, что полицейских чиновников при возникновении необходимости нельзя взять ”с улицы”, людям до заступления в должность надо пройти обучение, длящееся 1,7-3 года. Если государство не в состоянии обеспечить замену уходящим со службы чиновникам замену, то это большой риск для безопасности государства”, пишет в пояснительной записке к законопроекту правовой советник отдела политики по персоналу министерства Светлана Мейстер.

1,7-годичное обучение стоит государству 21 825 евро, 3-годичное — 39 429 евро. ”К тому же, например, КаПо оценивает, что после получения профессионального образования нужно еще до трех лет, чтобы овладеть реальными трудовыми навыками”, значится также в пояснении.

Учеба учебой, а главная проблема в том, что население стареет, а новых кадетов попросту нет.

Должно принести доход

По прогнозам министерства, если изменить закон, в год продолжат трудовую деятельность 25% полицейских, имеющих право на пенсию (37,5 человек), а 5% уже вышедших не пенсию — вернутся (89,3). Итого — 126,8 человека. (Именно так, дробно, с точностью до десятых, указаны цифры в пояснительной заметке).

Также, по расчетам ведомства, это должно сэкономить 1,4 миллиона евро в год. Это будет достигнуто за счет того, что ”новых” полицейских не надо обучать. На этом же можно сэкономить аж 2,8 миллиона.

Но есть и расходы: сейчас в должности 140 стражей порядка, которые, конечно, заслужили пенсию, но трудятся и далее, оттого им пенсию не платят. Если закон вступит в силу, то такие служащие будут получать и зарплату, и пенсию, а это — опять же расходы в 1,4 миллиона евро.