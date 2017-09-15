Государство поддержит снижение нагрузки по уходу

Министр социальной защиты Кайа Ива представила вчера правительству предложения по поддержке снижения нагрузки по уходу в 2018–2021 годах. Планируется поддержать оказание услуги дневного и недельного ухода для людей с задержками психического развития и комплексным недугом, повысить качество и доступность услуг, предназначенных для пожилых с диагнозом деменции, опробовать систему координации первичного ухода, а также обеспечить дополнительный отпуск для работающих людей, ухаживающих за членом семьи с глубоким недостатком здоровья, сообщает Министерство социальных дел.

”Снижение нагрузки по уходу за близкими крайне важно, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — В условиях снижения и старения населения нужны долгосрочные решения для стабильного финансирования ухода, поскольку люди с большой нагрузкой по уходу могут не только выпасть из рынка труда, но и превратиться в нуждающихся в помощи, что станет слишком большим грузом для общества”.

По данным исследования рабочей силы Эстонии, нагрузка по уходу актуальна для 30 000 женщин и 17 000 мужчин. При этом, 6% из них не работает или работает с частичной нагрузкой, потому что нет необходимых услуг, как например услуги по уходу.

”Повышение доступности и качества услуги позволит членам семьи ходить на работу параллельно с уходом за близкими. Например, новые места оказания услуги позволят поместить пожилых людей с деменцией в дома престарелых, где они получат компетентную помощь и поддержку. В то же время это освободит членов семьи от нагрузки по уходу, — сказала министр Ива. — Также мы хотим заложить основу для оказания услуг на пересечении социальной сферы и здравоохранения — таким образом мы сократим дублирование и необоснованные расходы”.

На финансирование первичных мер по снижению нагрузки по уходу в 2018– 2021 годах будет выделено в общей сложности 16,4 миллиона евро. В 2016 году местные самоуправления могли ходатайствовать о пособии на развитие опорных услуг для ухаживающих за близкими, как например услуга по уходу на дому или услуга упорного лица. Для этого на проекты было предусмотрено 5,3 миллиона евро из средств Европейского социального фонда.

Анализ и предложения мер по снижению нагрузки по уходу в 2018– 2021 годах — часть программы действий правительства на 2016– 2019 годы. Формирование устойчивой системы ухода и ее финансирования правительство обсудит в конце текущего года.